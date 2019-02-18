كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو وهبة: وافقت على المشاركة في مسلسل دنيا سمر غانم دون قراءة الدور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان الشاب عمرو وهبة، عن سعادته البالغة بطرح اسمه ضمن المرشحين في المشاركة في عمل درامي ضمن منافسات شهر رمضان المقبل مع الفنانة دنيا سمير غانم.

وقال وهبة، في تصريحات خاصة انه بدأ الآن التحضيرات الخاصة في العمل، لأنه سوف يظهر في العشر حلقات الأولى من العمل فقط، موضحة أنه وافق على العمل دون قراءة السيناريو بسبب الأسماء المذكورة في العمل.

يذكر أن آخر أعمال عمرو وهبة هو مسلسل كلبش2، من بطولة أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.