كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ميريهان حسين تبدأ تصوير مسلسلها "علامة استفهام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الفنانة ميريهان حسين، تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد "علامة استفهام"، بجوار النجم محمد رجب، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى.

ويسجل "علامة استفهام" التعاون الثانى بين ميرهان حسين ومحمد رجب بعدما التقيا فى السينما من خلال فيلم "الخلبوص" الذى تم عرضه عام 2015 وشارك فى بطولته إيمان العاصى وايناس كامل وسامية الطرابلسى ورانيا ملاح وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج إسماعيل فاروق.