تراند اليوم : تاريخ وفاة الامير عبدالله بن فيصل بن تركي

"انا لله وانا اليه راجعون" انتقل الى رحمة الله تعالي الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي آل سعود ، بعد تدهور وضعه الصحي .

حيث أصدر الديوان الملكي البيان نعي جاء فيه الآتي: انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وسيصلَّى عليه - إن شاء الله - يوم غد الأربعاء الموافق 28 / 8 / 1438هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.



تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.