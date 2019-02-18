تراند اليوم : رقم تليفون مصر للطيران

رقم تليفون مصر للطيران ، للباحثين عن رقم تليفون مصر للطيران ، نعلمكم بأن شركة مصر الطيران قررت، مد ساعات العمل الخاصة بمركز خدمة الركاب لاستقبال المكالمات والاستفسارات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، تيسيرًا على الركاب.

وسمحت مصر للطيران، للراغبين في السفر إلى دولة الإمارات، الحصول على تأشيرة السفر بالإمارات عند قيامهم بحجز ودفع قيمة التذكرة من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، بالإضافة إلى معرفة المزيد من المعلومات عن الرحلات والخدمات والتطبيقات الأخرى عند زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز خدمة الركاب على 1717 من أي محمول أو 0900701000 من أي خط أرضي.​