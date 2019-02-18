غدا يزين سماء الوطن العربي أكبر عملاق بـ 2019 ويرى بالعين المجردة

يرصد في سماء المنطقة العربي مساء غد الثلاثاء 14 جمادي الأخرى، 19 فبراير الحالي ثاني بدر عملاق من ثلاثة والأكبر في تلك السنة وهي فرصة مناسبة للتصوير الفوتوغرافي.

وصرحت الجمعية الفلكية بجدة خلال تقرير لها، إن مصطلح “القمر العملاق” يطلق على القمر المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلو متر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية “قمر الحضيض” ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض.

وسوف يظهر البدر العملاق في مصر بين الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيظل يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس الأربعاء وسيكون حجمه الظاهري أكبر بنحو 14% وأكثر إضاءة بنحو 30% مقارنة بأصغر قمر بدر سيحدث في تلك السنة في الرابع عشر من سبتمبر القادم.