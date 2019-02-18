سعر الدولار في مصر محدث بإستمرار في البنوك والسوق السوداء اليوم الأثنين 18/2/2019

سعر الدولار اليوم الأثنين 18 فبراير في البنوك والسوق السوداء، وتحديثات سعر العملة الأمريكية على مدار الساعة، لما للأهمية الإقتصادية الكبرى التي يمثلها سعر الدولار في مصر وتأثيره على باقي أسعار السلع الأخرى الكمالية والأساسية، لذا كان من الضروري متابعة تحديثات سعر الورقة الخضراء مقابل الجنية على مدار الساعة، في كافة البنوك الرسمية العاملة في مصر ومن خلال أسواق الدولار السوداء والتي يزيد السعر فيها بنحو طفيف عن السعر الرسمي للدولار في البنوك، فيتأثر سعر الدولار في مصر بعوامل عدة أهمها ظروف العرض والطلب.

وقد شهد سعر الدولار مع بداية العام الجديد 2019 تراجعاً ملحوظاً بقرابة الـ 15 قرشاً دفعة واحدة، وهو التراجع الأكبر له منذ قرابة العامين، ولا يزال سعر الدولار في البنوك يتأرجح نحو الإنخفاض المستمر، مع ارتفاعات طفيفة في سعر الدولار بين الحين والأخر في بعض البنوك، دون العودة في أياً منها للسعر القديم للدولار قبل الإنخفاض الأخير، مع استمرار ترقب المتعاملين في سوق الدولار لتغيرات سعر العملة الأمريكية على الجانبين الرسمي في البنوك والغير رسمي في الأسواق السوداء.

سعر الدولار اليوم في البنوك (الأثنين 18-2-2019)

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 بنك عودة أقل سعر للبيع: 17.59 بنك الإستثمار العربي AIB البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.53 17.63 9 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 17.53 17.63 3 ساعات بنك عودة 17.53 17.63 6 ساعات بنك قناة السويس 17.53 17.63 5 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 7 ساعات البنك المصرى الخليجى 17.53 17.63 5 ساعات بنك التعمير والإسكان 17.53 17.63 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 17.52 17.62 5 ساعات المصرف العربى الدولى 17.52 17.62 9 ساعات بنك المشرق 17.52 17.62 4 أيام بنك التنمية الصناعية 17.52 17.62 5 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.52 17.62 5 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 يوم واحد المصرف المتحد 17.51 17.61 4 أيام بنك بلوم 17.51 17.61 4 أيام كريدى أجريكول 17.51 17.61 يوم واحد بنك البركة 17.51 17.61 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 8 ساعات البنك العقاري المصري العربي 17.50 17.60 يوم واحد البنك المركزى المصرى 17.50 17.63 3 ساعات بنك الإسكندرية 17.49 17.59 4 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 4 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.49 17.59 4 أيام بنك مصر 17.49 17.59 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.49 17.59 4 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 4 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.49 17.59 يوم واحد

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم (الأثنين 18-2-2019)

يسجل سعر الدولار في أسواق الدولار السوداء، ارتفاعاً ملحوظاً عن السعر الرسمي للبنوك، حيث يتراوح ما بين 17.92 و17.95 قرش للشراء، في ظل تضييق عملها من جانب الحكومة عقب قرار تحرير سعر صرف الجنية المصري قبل عامين، ومع قلة الفارق بين السعر الرسمي للدولار والغير رسمي يلجأ المتعاملين للتداول في سعر الدولار من خلال البنوك للضمان والأمان المتوفرين إلى جانب تفاوت أسعار الدولار من مكان إلى أخر على نطاق الأسواق الغير رسمية للعملة.

تحديث تعاملات فترة المساء في البنوك

شهد سعر الدولار مع بداية تعاملات فترة المساء الآن الإرتفاع في عدد من البنوك، إلى حد الـ 17.53 قرش للشراء و17.63 قرش للبيع في بنوك، التعمير والإسكان – قناة السويس – أبو ظبي الإسلامي – الأهلي المتحد – الأهلي الكويتي – المصري الخليجي – الكويت الوطني وبنك عودة، مع استمرار ثبات سعر الدولار في باقي البنوك الأخرى، وتوقعات بتغيرات قريبة في سعر الورقة الخضراء متجهة نحو الإرتفاع.