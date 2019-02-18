ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم 18/2/2019.. والكيلو يسجل 34 جنيها بالأسواق

كشفت شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء واستقرار أسعار البيض في تعاملات اليوم الاثنين 18 فبراير 2019.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية أن سعر كيلو الدواجن في المزارع ارتفع مجدداً إلى 29 جنيها، مقارنة بالأمس بـ 28 جنيها، لتباع للمستهلك بسعر ما بين 33 و34 جنيها، لافتاً إلى أي ارتفاعات في أسعار الدواجن عن تلك الأسعار المعلنة من قبل الغرفة التجارية إلى تدخل رقابي من الأجهزة الموجودة بالدولة للتصدي لها.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر كرتونة البيض استقرت عند 36.50 جنيها للمزارع وتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيها.

وأوضح رئيس الشعبة، أن أسعار الدواجن تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الفترة الحالية، مشدداً على أن وزارة الزراعة منوط بها بالتدخل لوقف هذا التذبذب، وإحداث حالة من الاستقرار لحماية المستهلك الذي يتضرر من غلاء الأسعار.