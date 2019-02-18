“استقبل حالاً” تردد قناة كوكي كيدز للاطفال على النايل سات تحديث شهر فبراير 2019 الجديد

تردد قناة كوكي كيدز للاطفال على النايل سات، حيث تعد قناة كوكي احد أشهر القنوات الخاصة بالأطفال على القمر المصري، ودائماً ما تكون قنوات الأطفال متابعة في كل بيت عربي يوجد به طفل، ويبحث الآباء بين القنوات على القناة التي سوف تقدم لطفله محتوي ترفيهي وتعليمي، وهذا ما تتميز به قناة كوكي للأطفال التي تجمع بين المحتوي الترفيهي للطفل والمحتوي التعليمي له.

وتقدم قناة كوكي العديد من الأغاني والبرامج على شاشتها، الأغاني تكون ذات محتوي تعليمي سواء خاصة بالألوان او بالتعرف على أيام الأسبوع او الأرقام، فتجمع المحتوي و التعليمي معاً، أما البرامج فمتعدده وتوجد العديد من الفقرات في القناة، خاصة بالتربية الإسلامية وخاصة بكيفية تعامل الأم مع الطفل، كل هذا يتواجد داخل قناة واحدة أثبتت نفسها خلال الفترة داخل البيوت المصرية والعربية.

تردد قناة كوكي كيدز

تردد قناة كوكي

القمر التردد FEC نايل سات 11602 (H) 27500 – 5/6