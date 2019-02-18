“تصحيح” تردد قنوات بي ان سبورت الجديدة 2019 bein sport نايل سات على هيوماكس البنفسجي...

سيتغير ترددات قنوات بي أن سبورت المشفرة على النايل سات حيث تم الإعلان من قبل القناة القطرية المشفرة أن تردد القنوات سيتم تغييره، وهنا في المقالة سنتعرف على تردد قنوات بي أن سبورت على النايل سات وكيفية التحديث ومشاهدة القنوات دون مشاكل، حيث أن الهدف من تغيير التردد حسبما أعلنت القناة هو حل المشاكل المتعلقة بجودة الإشارة والبث على هذا القمر.

قنوات beinsports هي القنوت الرياضية الأشهر في الوطن العربي والشرق الأوسط وحاصلة بشكل حصري علي مجموعة من دوريات كرة القدم الأوربية والعالمية وهو ما يجعل القناة متابعة من الجميع، وأشهر البطولات المعروضة هي الدوري الأسباني والدوري الانجليزي والدوري الإيطالي والألماني ودوري أبطال أوروبا وبطولات كاس الأمم الأسيوية وكاس الأمم الأفريقية وبطولات عالمية عديدة في مختلف الألعاب.

تردد قنوات بي أن سبورت

لا تحتاج إلي إضافة التردد فقط قم بعمل التالي يوم 1 يناير وستكون القنوات متواجدة في بداية القوائم.

إذا كنت تملك جهاز هيوماكس البنفسجي قم بعمل التالي

اختار beIN SPORTS HD1ـ ثم ضغط زر MENU ثم اعدادات ثم SYSTEM ثم IRDETO Software Update ثم ضغط موافق مع التأكد أن رقم التحديث هو L90.

أما إذا كنت تملك احد الأجهزة الموضحة أختار beIN SPORTS HD1 ضغط زر التشغيل لإطفاء الجهاز بدون ازالة كيبل التشغيل، سيتم بعدها التحديث خلال دقائق معدودة.

أما إذا كنت تملك أحد الأجهزة الأخري ذات اللون الأسود فقم بإضافة الترددات التي بالصورة أسفل بشكل يدوي.

تردد قنوات بي ان سبورت

وهذه الترددات الخاصة بشبكة بي ان سبورت الأخبارية على النايل سات قد تم الإعلان عنها من قبل القناة وهما لعشر قنوات فقط على النايل سات بينما باقي القنوات على سهيل سات، القنوات توقفت اليوم الأول من يناير ويمكنكم تحديثها بالطريقة التي بالأعلى.

القنوات المفتوحة الإخبارية والرياضية لبي أن سبورت تبث على النايل سات عبر التردد 11054 H 27500.

في حال أن كانت القنوات لا زالت لا تعمل معك حتي لآن يمكنك ترك تعليق وسنحاول حل تلك المشكلة معك، مشاهدة ممتعة للجميع.