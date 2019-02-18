تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019 .. نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019 جميع المحافظات العراقية

نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019 تحتوى الصفحة على نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2019, للعام الدراسي 2019-2018 م وتشمل نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 بجميع اقسامه وكافة مدارس الثانوية العامة في العراق بعموم مديريات التربية للدراسة الاعدادية بكافة فروعها حيث يتم اضافة نتيجة الاعدادية فور صدورها هنا.

نقوم بموقع المشرق بتحديث هذه الصفحة حينما يتم اعلان نتيجة السادس الاعدادي من قبل وزارة التربية العراقية في القسم العلمي والادبي و المهني وتمكن الطالب من تحميل وتنزيل كشوفات نتائج امتحانات الصف السادس اعدادي و يشمل جميع نتائج الاعدادية الادبي والعلمي و مدراس اللغات والموهوبين وخارج العراق لكل المحافظات .

ويمكنك متابعة جميع الاخبار الخاصة بالنتيجة من جميع المواقع عبر أخبار العراق من خلال رابط القسم التالي : نتيجة السادس الاعدادي

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نتائج السادس الاعدادي علمي ادبي احيائي تطبيقي في محافظة موصل نينوى ،نتائج امتحانات الصف السادس الاعدادي في صلاح الدين و محافظات كردستان السليمانية اربيل دهوك للنازحين العرب هناك ،نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في محافظة كربلاء و النجف و واسط و المثنى و ميسان و الانبار و محافظة ديالى

يمكنكم التعرف على نتائج السادس العلمي مباشرة فور الاعلان عنها عبر الرابط التالي :-

رابط وزارة التربية العراقية.

رابط نتائج السادس اعدادي 2018 الادبي والعلمي عبر الرابط التالي

ويبحث طلاب السادس الاعدادي في العراق عن نتائج الدور الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، حيث تباشر وزارة التربية والتعليم العراقية باصدار نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي 2018 لجميع المدن العراقية ، حيث تنشر نتائج السادس الاعدادي 2018 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.

وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي 2018 دور ثان عبر الرابط التالي

يترقب طلاب السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق لحظة الاعلان الرسمي عن نتائج السادس الاعدادي للعام 2018 ، خصوصا بعد الانتهاء من تقديم الامتحانات الخاصة بالدور الثاني للصف السادس الاعدادي علمي وادبي 2018 .

رابط نتائج السادس الاعدادي والمهني



http://www.iraqexamresults.com/h13-page

تعرف على نتائج اختبارات السادس العلمي للعام 2018 نتائج السادس الاحيائي 2018 التطبيقي ، مباشرة من موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات 2018 جميع المحافظات، رابط فحص نتائج الامتحانات الوزارية 2018 السادس العلمي للعام 2018 في كل من الأنبار , بابل ,بغداد ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,دهوك ,أربيل ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط .



فقد أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية يؤكد بأن اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني سيكون خلال الاسبوع الاول من شهرسبتمبر 2018 وان العمل مازال مستمر من قبل وزارة التربية لاكتمال عملية التصحيح.

يمكنكم التعرف على نتائج السادس العلمي مباشرة فور الاعلان عنها عبر الرابط التالي :-

رابط وزارة التربية العراقية.

رابط نتائج السادس اعدادي 2018 الادبي والعلمي عبر الرابط التالي