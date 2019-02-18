ازدحام أمام مكاتب البريد لدفع رسوم استلام تابلت الثانوية

شهدت معظم مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، صباح اليوم الاثنين الموافق 18 من فبراير، ازدحام شديد، بسبب تواجد أولياء الأمور لدفع رسوم استلام تابلت أولى ثانوي.

حيث تواجد أولياء الأمور لسداد مبلغ قدرة 100 جنيه مقابل استلام أبنائهم للتابلت، إلا أن موظفي مكاتب البريد في محافظتي القاهرة والجيزة أخبروهم بسقوط السيستم، مما يعيق عملية الدفع، وهو الأمر الذي أثار غضب أولياء الأمور.

حيث طالب أولياء الأمور بسداد الرسوم في المدارس مباشرة بدلاً من ضياع الوقت والجهد في مكاتب البريد، مؤكدين أن معظم موظفي هذه المكاتب لا يجيدون التعامل مع النظام الجديد.