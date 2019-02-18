تردد قناة ارينا سبورت الجديدة “Arena Sport” الرياضية الناقلة مباريات دورى أبطال أوروبا

تردد قناة ارينا سبورت الجديدة “Arena Sport” يبحث عنه العديد من الأشخاص، و ذلك لأنها من القنوات التى تنقل العديد من البطولات العالمية بشكل مجانى دون تشفير، حيث أنها من القنوات الكرواتية التى تم اطلاقها على القمر الصناعي يوتيل سات، على موقع مداري 16 درجة شرق، و قد ذذاع صيتها و نالت أهمية كبيرة، بعد نقلها لتصفيات كأس العالم، و مباريات دورى أبطال أفريقيا، كما قامت بنقل مباريات كأس الأمم الأسيوية، و من المتوقع أن تنقل عدد من مباريات دورى أبطال أوروبا، و مباريات ليفربول و برشلونة و يوفنتوس و ريال مدريد.

تردد قنوات ارينا سبورت 2019

تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport 1 HD Cro على القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat 1، و التى يمكن استقبالها بسهولة من أى مكان فى منطقة الشرق الأوسط.

التردد الاستقطاب الترميز القمر الصناعى 11678 H 30000 Eutelsat 16A @ 16° Eas 11595 H 30000 Eutelsat 16A @ 16° Eas 11512 H 30000 Eutelsat 16A @ 16° Eas

تنقل قنوات ارينا سبورت العديد من البطولات العالمية.