الآثار: تصاريح للطلاب لزيارة الأماكن الأثرية مقابل رسوم رمزية

صرح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أنه يمكن للطلاب الذهاب إلى مقر الوزارة لاستخراج تصاريح لزيارة الأماكن الأثرية في مصر مقابل رسوم رمزية، تقدر بـ 125 جنيه فقط سنويًا.

حيث أفاد العناني، خلال الكلمة التي ألقاها في ندوة “الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى”، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين 18 فبراير، في جامعة حلوان، أن رسوم التصاريح ضئيلة جدًا، وتقدر بـ 10 جنيه تقريبًا شهريًا، وهذا المقابل بسيط للغاية، مقابل زيارة الطلاب الأماكن الأثرية العريقة في مصر.

كما أكد وزير الآثار أن هذا التصريح يشجع الطلاب على زيارة الأماكن الأثرية في مصر ومعرفة المزيد عن التاريخ والحضارة المصرية القديمة، والتي يأتي السائحون من مختلف أنحاء العالم للتعرف عليها وزيارتها.