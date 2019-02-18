تردد قناة ام بي سي عراق MbC IRAq ……”استقبل الان” تردد قناة ام بي سي العراقية...

تردد قناة ام بي سي عراق Mbc Iraq، هو ما يبحث عنه العراقيون الأن، حيث انطلق بالأمس تردد قناة ام بي سي العراقية، ويعد هذا البث الرسمي للقناة، حيث انطلق البث التجريبي لقناة ام بي سي العراق منذ يومين، وبدأ ببث مهرجان شتاء طنطورة المقام في السعودية، وأحيى الحفل كلٌ من كاظم الساهر وإلهام المدفعي، ثم أطلت علينا قناة ام بي سي عراق في إطلالتها الثانية من خلال بث أولى حلقات برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس.

وتصدر البحث عن تردد ام بي سي عراق، موقع البحث الشهير جوجل، ومن المتوقع أن تحقق قناة ام بي سي العراق Mbc Iraq مشاهدات تصل إلى الملايين مثل كل قنوات شبكة ام بي سي Mbc، وسوف نستعرض وإياكم في هذا المقال كل ما يهمكم البحث عنه فيما يتعلق بتردد قناة ام بي سي العراقية Mbc Iraq فتابعونا.

تردد قناة ام بي سي عراق

قناة ام بي سي العراق، تلك القناة التي وصفها البعض بأنها طريق السعودية لقلب العراقيين، وقد أطلقت قناة ام بي سي عراق بالأمس 17 فبراير 2019 تحت شعار “فرحتكم فرحتنا وعلى العراق تكمل لمتنا يا هلا Mbc Iraq، وجاء افتتاح قناة ام بي سي العراقية طبقاً للخطة الخمسية التي أعلنتها مجموعة قنوات ام بي سي للتطوير، حيث من المنتظر أن تبث قناة ام بي سي عراق البرامج الهادفة الموجهة للأسرة العراقية ككل، وتتنوع البرامج المقدمة في قناة ام بي سي العراقية بين سياسية واجتماعية وكوميدية وثقافية، كما تولي قناة ام بي سي عراق بالمرأة العراقية اهتماماً خاصاً، فستكون هناك بعض البرامج الخاصة بالمرأة واهتماماتها في الحياة الإجتماعية وشئوون الأزياء والموضة والجمال.

تردد قناة ام بي سي العراق

شهد إطلاق قناة ام بي سي عراق ردود أفعال متابينة، حيث يرى البعض ان اطلاق قناة ام بي سي العراق يعد تدخلاً سافراً في الشأن العراقي الداخلي، بينما يرى أخرون أن قناة ام بي سي العراقية ستدعم الفنان العراقي بشكل كامل وستساعد في نشر الثقافة العراقية وإستعادة الفنان العراقي لمكانته، حيث تبرر تلك الفئة أن قناة ام بي سي العراق تمتلك الإمكانيات الضخمة التي ستساعدها في إبراز الفن العراقي بالشكل المطلوب، فيما صرحت مجموعة قنوات Mbc، أن قناة ام بي سي عراق ما هي إلا قناة موجهة تهدف إلى خدمة الشعب العراقي والفن العراقي أيضا، وأضافت أن اطلاق قناة Mbc Iraq، لا يحمل أية أهداف سياسية.

تردد قناة ام بي سي عراق على النايل سات

يمكنكم استقبال قناة ام بي سي العراق وتنزيلها على أجهزتكم بعد ضبطها على التردد الموجود في الجدول التالي:-

التردد معامل الترميز الإستقطاب 12226 بجودة ال HD 27500 أفقي 11938 بجودة ال SD 27500 عمودي

برامج قناة Mbc Iraq

كما ذكرنا من قبل أن قناة ام بي سي عراق تقدم باقة متنوعة من المسلسلات والبرامج المختلفة التي تهدف إلى تلبية احتياجات الأسرة العراقية ككل من كبار وصغار، كما أن هناك اهتماماً خاصاً في قناة ام بي سي عراق للمرأة العراقية، وذلك إيماناً من القناة بأن المرأة هي نصف المجتمع بل المجتمع ككل لأنها تنجب النصف الأخر، وسوف نستعرض وإياكم في الجدول التالي أهم البرامج المقدمة على شاشة قناة ام بي سي العراق.

اسم البرنامج المحتوى الموضوع بيت بيوتي المرأة العراقية يناقش البرنامج حقوق المرأة بالإضافة إلى اهتماماتها في عالم الأزياء والموضة. بث نكات ساخر وكوميدي يحضر الجمهور العراقي بالإضافة إلى أربعة نجوم عراقيين ويتناول البرنامج مواقف كوميدية ساخرة. الليلة ويه دعدوش توك شو يقدم البرنامج إحسان دعدوش ويستضيف الفنانين ويتناول حياتهم الفنية والإجتماعية. النهر الثالث ثقافي حواري تقدم البرنامج ألاء حسين التي تستضيف نجوم وأدباء العراق وتتحدث عن حياتهم. سهراية فني غنائي يقدمه حاتم العراقي الذي يستضيف الفنانين العراقيين. كومة D اجتماعي كوميدي يضم البرنامج حلقات متنوعة بطولة ألاء حسين وسولاف وإحسان دعدوش وغيرهم.

كما تعرض قناة ام بي سي العراق الموسم السادس لبرنامج Arabs Got Talent وهو برنامج المواهب الأشهر في العالم العربي والذي يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين، أعزائي المتابعين سوف نتناول معكم كل جديد يطرأ حول تردد قناة ام بي سي عراق فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل جديد.