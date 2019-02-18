مترو الأنفاق: الخطوط الثلاثة تعمل بقوة وطاقة بعد تطوير محطة المرج القديمة

أكد الدكتور أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، صباح اليوم الاثنين الموافق 18 فبراير الجاري، أن الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تعمل بكامل قوتها وطاقتها، وذلك بعد إعادة تشغيل محطة المرج الجديدة بعد تطويرها.

كما أفاد “عبد الهادي” أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق تعمل بكل نشاطها وتبذل مجهود كبير لبدء تشغيل الخط الثالث للمحطات الجديدة قريبًا (ألف مسكن، هارون، ونادي الشمس)، وذلك خلال مداخلة هاتفية على فضائية “اكسترا نيوز”.

وأشار المتحدث باسم المترو أن عدد رحلات الخط الأول لمترو الأنفاق تبلغ حوالي 522 رحلة خلال اليوم، و664 رحلة للخط الثاني، بينما يتم تنظيم 430 رحلة للخط الثالث.