اسعار برامج الحج السياحي 2019 … هنا شروط التقديم لقرعة الحج السياحي والأوراق والمستندات الواجب...

بعد فتح باب التقديم تعرف على أسعار الحج السياحي 2019 وما هي الضوابط المفروضة من وزارة السياحة على الشركات وشروط التقديم لقرعة الحج السياحي هذا العام للمواطنين، ومقدم حجز رحلات الحج لضمان الجدية، كل تلك الأمور وأكثر سنتعرف عليها خلال السطور التالية، والتي نخصصها للتقديم لقرعة الحج السياحي 2019.

تبدأ شركات السياحة اليوم الثلاثاء 15 يناير في تلقي طلبات المواطنين من كافة محافظات مصر، للحجز في قرعة الحج السياحي 2019، وذلك بعد أن أقرت الدكتورة رانيا المشاط مساء الاثنين 14 يناير ضوابط موسم الحج السياحي الجديدة، والتي لم تختلف كثيراً عن ضوابط العام الماضي، بإستثناء بعض الزيادات في أسعار رحلات الحج السياحي والتي جاءت بناءاً على زيادة أسعار الوقود والسكن داخل المملكة العربية السعودية هذا العام.

ولأول مرة، يفتتح موسم التقديم لقرعة الحج السياحي 2018 قبل ثمانية أشهر من قيام الرحلات، عكس ما كان خلال الأعوام الماضية، ويأتي ذلك لمنح الفرصة للمواطنين وشركات السياحة في تنفيذ الضوابط الكاملة لتلك الرحلات، وتفادياً لمشاكل موسم الحج السياحي العام الماضي.

التقديم لقرعة الحج السياحي

يتم التقديم لقرعة الحج السياحي 2019 من خلال شركات السياحة المعتمدة للقيام بالأمر في مدينتك أو محافظتك، ويكون ذلك من خلال استخراج جواز السفر الخاص بك، وتقديمه لإحدى تلك الشركات قبل غلق باب الحجز، حيث تتولى تلك الشركات تسجيل بيانات المواطن وتجهيز كافة أوراقه للدخول في قرعة الحج السياحي.

اسعار الحج السياحي 2019

شهدت أسعار الحج السياحي 2019 زيادة ما بين 3 إلى 5 % عن أسعار العام الماضي، وسنوضح لكم من خلال الجدول أدناه الأسعار التقريبية لأسعارالحج السياحي هذا العام.

وبخصوص أسعار الحج السياحي الجديدة حسب المؤشرات، وشاملة تذكرة الطيران والإقامة.

البرنامج البًعد عن الحرم السعر برنامج 5 نجوم مباشر الحرم 250 متر 132 ألف برنامج 5 نجوم الصف الثاني من 250 إلى 2500 متر 110 ألف برنامج 4 نجوم الصف الأول 94 ألف برنامج 4 نجوم الصف الثاني 91 ألف الحج الإقتصادي فنادق مكة 60 ألف

ضوابط قرعة الحج السياحي 2019

راعت ضوابط الحج السياحي 2019 التي تم أقرارها من وزيرة السياحة كافة الشرائح بالمجتمع المصري، حيث تم منح العدد الأكبر من التأشيرات للمستوى الإقتصادي والبري، وذلك لمراعاة محدودي الدخل والطلب الكبير من خلال تلك الشريحة على أداء مناسك الحج هذا العام.

ومن ضمن ضوابط الحج السياحي 2019، عدم السماح بالتسجيل لمن سبق لهم التسجيل في قرعتي وزارتي الداخلية والتضامن، وهو أمر معمول به منذ سنوات.

وتضمنت الضوابط أيضاً، دفع المواطن الراغب في التقديم لقرعة الحج السياحي مبلغ جدية الحجز، وتكون 20 ألف للحج السياحي خمس نجوم، 15 ألف للحج السياحي 4 نجوم، و10 الأف للأقتصادي والبري، مع أمكانية استرداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن في حالات معينة.

واشترطت ضوابط الحج السياحي الجديدة 2019، آلا يقل موديل الأتوبيس الناقل للحجاج في حالة الحج البري عن موديل عام 2010، وأن يكون مزود بجهاز محدد للسرعة ضماناً لسلامة الحجاج، ولا تزيد حولة الأتوبيس عن 40 راكب.

ومن ضوابط الحج الخاصة بشركات السياحة دون المواطن، عدم السماح للشركات المنظمة لرحلات الحج السياحي هذا العام، إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط من الحج “5 نجوم أو 4 نجوم أو اقتصادي، أو بري” ولن يتم السماح بتعديل وسيلة السفر المتفق عليها بشكل مبدئي.

وأكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة ألتزام شركات السياحة بالعقد المُبرم مع الوزارة وتنفيذ كافة الضوابط والأجراءات المتفق عليها منذ تقديم المواطن وسفره إلى المملكة، حتى عودته إلى أراضي الوطن سالماً، محذرة في الوقت نفسه الأخلال بتلك الضوابط.

حالات استبدال مقدم الحجز

يستعيد المواطن مقدم حدية الحجز في الحج السياحي في حالات تم توضيحها مسبقاً، وهي حالة الوفاة، حالة صدور حكم قضائي ضده نافذ، بشرط أن يكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.

ويتضح ارتفاع الأسعار عن العام الماضي بحوالي 10% وذلك نظرًا لارتفاع تكاليف الطيران وحجز الفنادق بالإضافة إلي بعض الرسوم الجديدة.

ويواصل الراغبين في أداء مناسك الحج تقديم طلبات التقديم للحج السياحي منذ يوم الثلاثاء الماضي، ويستمر ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة.

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