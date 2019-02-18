مسلسل غصون في الوحل الحلقة 2 الثانية.. أحداث شيقة بانتظاركم

مسلسل غصون في الوحل، يعرض قصة امرأة أربعينية تتخبط بالحقد وتعاني من عقد نفسيّة كثيرة، فأصبحت إنسانة فظّة في التعامل مع الآخرين، وهو ما ينعكس سلباً على حياتها، ضمن الدراما الاجتماعيّة الخليجية.

الحلقة الثانية هنــا

"غصون في الوحل" عمل درامي من تأليف منى نوفلي وإخراج محمد دحام الشمري، وبطولة النجمة ​هدى حسين​، محمد الرشيد، ​عبدالله الطراروة​، ​عبدالله السيف​، ​محمد المنيع​، ​لطيفة المجرن​، فوز الشطي، أميرة محمد، سارة القبندي، ​علي الحسيني​ وغيرهم.

وعن شخصيات المسلسل، فهي غصون الشخصية التي تؤثر في المحيطين بها، وهي رئيسة قسم الموظفات في إحدى الوزارات، ومحاطة بمجموعة من الموظفات في العمل، وتخرج كل عقد النقص التي فيها عليها.

شخصية غصون فاقدة للرجل في حياتها، فأبوها ليس موجوداً، وليس لديها أخ أو زوج، علماً بأنها تحلم دوماً بأن تؤسّس لنفسها اسرتها الخاصة التي تقوم برعايتها.