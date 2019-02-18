أبرز أعمال أيقونة الرومانسيةمرون خوري

شكّلَ الفنان اللبناني مروان خوري حالةً استثنائيّة في عالم الغناء العربي، إذ كتب ولحّن وغنّى على مدار سنواتٍ طويلة للحب ولاقت أعماله استحسان الكثيرين، كما تمّ تصنيفه في محافلَ ومناسباتٍ كثيرة بلقب "الفنان الشامل" لما يتميّزُ به عن غيره من الفنانين بإنتاج أعماله الفنية كاملةً بشكلٍ ذاتي بدءًا من الكتابة مرورًا بالألحان لتطربَ آذان المستمع العربي بأعذب الألحان وأقرب الكلمات ملامسةً لقلبه، وفيما يلي إضاءات على أهم محطات حيالته الفنية والشخصية.

مروان طانيوس خوري، مغنٍ وملحن وشاعر لبناني ولد في 3 فبراير عام 1968 في بلدة عمشيت اللبنانية.

بدأ شغفه بالموسيقى منذ طفولته، حيث كان يلحن القصائد التي يأخذها في المدرسة ليسهل عليه حفظها، متأثراً بوالدته التي كانت تهوى الطرب والغناء.

درس أصول الغناء والموسيقى والعزف على البيانو في جامعة الروح القدس، واحترف في فترة مراهقته العزف وشارك في عدة حفلات فنية.

قاد فرقة برنامج «ليلة حظ» مع المخرج سيمون أسمر، وشارك كعازف في فرقة رفيق حبيقة في برنامج «ستوديو الفن»، كما كان مايسترو لفرق موسيقية لعدد من الفنانين بينهم صباح ووائل كفوري ونور مهنا.

أصدر أول ألبوم غنائي له عام 1987 بعنوان «كاسك حبيبي»، وفي 2002 أصدر ألبومه الثاني «خيال العمر»، وفي عام 2004 أصدر ألبوم «كل القصايد»، ومن بعده «قصر الشوق» عام 2005 وألبوم «أنا والليل» عام 2008 و«راجعين» عام 2010، و«العد العكسي» عام 2014.

قدم ألحانه وكلماته لعشرات الفنانين ومن بينهم ماجدة الرومي، صابر الرباعي، نوال الزغبي، أصالة نصري، نجوى كرم، فضل شاكر، إليسا، كارول سماحة وميريام فارس.

وعلى الرغم من أنه غنى للحب والرومانسية، لكنه ما يزال عازفًا عن الزواج والارتباط رسميًا حتى الآن، رغم وقوعه في الحب عدة مرات، أشهرها في عمر الـ18، عندما أحب مروان خوري فتاة ولم تشعر بحبه، والمرة الثانية كانت عندما وقع في الحب مع امرأة أكبر منه سناً، أما الثالثة فمع سيدة وصفها بالتاجرة التي تبيع الحب طالما هناك رجل يشتري، ومن هذه العلاقة اكتسب الحذر وافتقد من بعدها الحب الحقيقي بحسب تصريحاته في برنامج "المتاهة", بحسب مجلة سيّدتي.

خاض العام الماضي تجربة جديدة في عالم التقديم من خلال برنامج «طرب» والذي يستقبل فيه فنانين على الساحة وآخرين مخضرمين، ويخوض حاليا تجربة برنامج «الزمن الجميل»؛ لاكتشاف المواهب الغنائية العربية.