شاهد: شيرين سيف النصر تحتل محرك بحث 'جوجل' لهذا السبب

احتلت الفنانة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر، اليوم الاثنين، مؤشر البحث في "جوجل"، وذلك في أعقاب انتشار صور قديمة لها مع زوجها السابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت صور شيرين سيف النصر توقعات الجمهور، على أنها تزوجت من جديد برجل أعمال شهير.

وخرجت الفنانة المصرية المعتزلة عن صمتها، بعد تداول هذه الصور، نافيه كل ما نُشر، مؤكدةً أنها قديمة وكانت قبل انفصالها عن زوجها السابق الدكتور رائف الفقي.

وأكدت شيرين سيف النصر على عدم زواجها مرة أخرى منذ انفصالها عن زوجها السابق، لافته إلى أنها تتواجد حاليًا في لندن؛ لزيارة شقيقتها، ومن المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال أيام.

وتعتبر شيرين سيف النصر من جميلات السينما المصرية، على الرغم من أنها لم تشارك في الكثير من الأفلام السينمائية، إلا أنها استطاعت أن تكون من نجوم الصف الأول خلال فترة فنية قصيرة.

ويعود ذلك إلى براعتها في إتقان دورها التمثيلي.

يُذكر أن شيرين سيف النصر تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، شقيق صاحب مجموعة قنوات "إم بي سي"، والتي عاشت معه عدة سنوات في السعودية.

وتزوجت بعدها من المطرب مدحت صالح لتُعلن انفصالها عنه بعد فترة قصيرة من الزواج، بينما تزوجت لثالث مرة وكانت الأخيرة من الدكتور رائف الفقي، لتنفصل عنه بعد أشهر فقط من الزواج.

المصدر: موقع المواطن