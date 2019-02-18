الكوميديا السورية تحضر بأجزاء جديدة على مائدة رمضان 2019

كشفت مصادر فنية مطّلعة, عن بدء شركات الإنتاج السورية بالتحضيرات لموسم دراما رمضان 2019 من خلال عقد اجتماعات عمل ووضع خططها للموسم القادم وفي ظل النمط السائد خلال السنوات الأخيرة فإن العديد من المنتجين يتجهون لتنفيذ أجزاء جديدة من أعمال حققت شهرة ونجاح وجماهيرية خلال عرض اجزائها السابقة.

يأتي في مقدمة الأعمال التي ستشهد حضور جزء جديد منها في رمضان 2019 مسلسل " مرايا 2019 " للنجم السوري ياسر العظمة والذي يعود بعد غياب طويل دام عدة سنوات حيث سيجمع الجزء الجديد عدد كبير من النجوم الذين شاركوا بالأجزاء السابقة.

كما يشهد الموسم القادم حضور جزء رابع عشر من السلسلة الكوميدية الشهيرة بقعة ضوء مع المخرج عامر فهد بعد ان تعثر إنجاز هذا الجزء في موسم 2018.

كما يستعد صناع مسلسل "سنة اولى زواج" لإنجاز جزء ثاني من العمل بعنوان "سنة ثانية زواج" من إخراج يمان إبراهيم من بطولة يزن السيد و دانة جبر بالإضافة لمشاركة نجوم جدد وفي مقدمتهم جيني اسبر.