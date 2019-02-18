زي موحد لمعلمي مصر، حقيقة أم إشاعة؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، صوراً تظهر مدرسين مصريين في إحدى مدارس محافظة الوادي الجديد يرتدون زياً موحداً، الأمر الذي اعتبره البعض قرارً من وزارة التربية والتعليم بتوحيد الزي خلال العام الجاري.

واستهجن الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ولم ينته الجدل عند هذا الحد، بل وصلت الأخبار المتداولة إلى إشاعة أن المعلم سيتحمل أعباء نصف تكلفة الزي المدرسي.

ونفى وزير التربية والتعليم طارق شوقي إصداره لمثل هذا القرار، إلا أن ذلك لم يمنعه من الترحيب بصور المعلمين في زيهم الموحد الجديد، وفقاً لـ "سكاي نيوز".

وأوضح شوقي أن محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط هو من صمم ونفذ مبادرة جميلة تتعلق بزي مدرسي للمعلمين والإداريين بهدف توحيد المظهر، وإضافة هيبة للمعلم، تتناسب مع جلال وظيفته، مؤكداً أن هذه المبادرة الفردية لم تخرج عن نطاق محافظة الوادي الجديد، مضيفاً:" لم تصرح الوزارة بأي شيء يتعلق بالزي المدرسي، ولم أقل شيئا عن تحمل المعلم أي مبالغ مادية (50% من التكلفة)، كما يشاع على مواقع التواصل".

واختتم بقوله: "أما السخرية من كل شيء والجدل غير الهادف لن يساعدا الوطن، ولن يساعدا من يجتهد للإصلاح".