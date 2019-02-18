رمضان 2019 على موعد مع مسلسلات درامية جديدة

تتواصل شركات الإنتاج في إعدادها وتحضيراتها للموسم الرمضاني المقبل, إذ شرعت بالتصوير رافعةً شعار "لأول مرة" في بعض المسلسلات التي يلعب أحد أبطالها شخصية جديدة عليه لم يقدّمها خلال مشواره الفني وأخرى تخوض أولى بطولاتها المطلقة.

وسيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة الفنان أحمد السقا لأول مرة وهو يقدم شخصية الصعيدي في الدراما في قصة اجتماعية متشابكة، من خلال مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يخوض به المنافسة في رمضان المقبل.

وبدأ السقا تصوير المشاهد الأولى من المسلسل بالديكور الخاص بالعمل في منطقة شبرامنت، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف أيمن سلامة، ويشارك في بطولة العمل، الذي تدور أحداثه في إطار صعيدي، عدد كبير من الفنانين منهم محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، صفاء الطوخي، عفاف رشاد، هادي الجيار، فايق عزب، وعبد الرحيم حسن.

ويعود السقا بـ"ولد الغلابة" إلى الدراما في رمضان المقبل، بعد غيابه في رمضان الماضي، حيث قدم آخر أعماله "الحصان الأسود" الذي شاركه البطولة فيه ياسمين صبري ،شيري عادل،صبري فواز،أحمد بدير،محمد فراج ،أميرة العايدي ،أحمد العوضي ،محمد عادل وميرنا نورالدين.

ويتعاون لأول مرة في الدراما التليفزيونية المخرج أحمد خالد موسى مع السيناريست محمد أمين راضي في مسلسل "ملايكة إبليس" المقرر بدء تصويره بداية يناير المقبل وذلك بعد الانتهاء من جميع التحضيرات اللازمة للعمل، حيث انتهى المخرج مؤخرا من معاينة أماكن التصوير والديكورات واختيار أبطال المسلسل الذي يعتمد على البطولة الجماعية, بحسب بوابة أخبار اليوم.

ويتناول المسلسل قصة إحدى قضايا الحارات الشعبية، وصراعات سكانها وصراع بين 13 شخصا ، بشكل مختلف وجريء من حيث المضمون والطرح ، ويشارك في بطولة المسلسل غادة عادل، رانيا يوسف ، إيمان العاصي ، سلوى خطاب وأخرون.

يذكر أن أخر أعمال محمد أمين راضي في الدراما مسلسل "العهد" عام 2014، بطولة آسر ياسين، غادة عادل، شيرين رضا، سلوى خطاب، وآخرون، إخراج خالد مرعي.

أما آخر أعمال المخرج أحمد خالد موسى مسلسل "أبو عمر المصري" الذي عرض في رمضان الماضي بطولة أحمد عز ، فتحي عبد الوهاب، أروى جودة، منذر رياحنة، محمد الشرنوبي ، وتأليف مريم ناعوم.

وتخوض ياسمين صبري أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل " حكايتي" حيث تواصل تحضيراتها للعمل المقرر انطلاق تصويره منتصف يناير المقبل.

وأبدى الفنان أحمد بدير موافقته على المشاركة في العمل حيث يعد أول المنضمين للمسلسل الذي يكتبه المؤلف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج ، ويجري حالياً اختيار الفنانين المشاركين في البطولة، وإنهاء التعاقد معهم تمهيدا لبدء التصوير.