ياسمين صبري ترتدي الحجاب

ظهرت الفنانة والممثلة ياسمين صبري وهي ترتدي الحجاب في فيديو نشرته على انستغرام برفقة صديقاتها وزملائها.

وظهرت ياسمين، وهي تسأل صديقاتها حول ملامحها، لترد عليها صديقاتها بأنها "تشبه السوريات"، لتجيبها ياسمين نافية بأن أغلبهن أصحاب عيون ملونة وشعر أشقر وهي ليست كذلك.

"حكايتي"، من بطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، ومها أبو عوف، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن ياسمين صبري، ستشارك في السباق الرمضاني القادم 2019، بمسلسها الجديد "حكايتي"، وتعد هذه أول بطولة تليفزيونية لها.