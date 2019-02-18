كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصة حب تجمع أحمد صلاح حسني وياسمين صبري بمسلسل "حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل الفنان أحمد صلاح حسني تصوير مشاهده في مسلسل "حكايتي" مع النجمة ياسمين صبري، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويظهر أحمد خلال الأحداث بشخصية "على" المسئول عن إحدى الشركات الكبرى في إسكندرية الذى يمتلكها جد الفنان محمود الجندي، ويقع في مشكلات كثيرة مع تامر شلتوت الذى يلعب دور هيثم ابن عمه، فيما نشأت علاقة حب بين أحمد صلاح حسنى وياسمين صبرى بالاحداث.

مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

وفى سياق متصل، يصور أحمد صلاح حسنى مشاهده فى مسلسله الثانى الذى يظهر به فى شهر رمضان، وهو "الملكة" مع ياسمين عبد العزيز فتحى عبد الوهاب، احمد العوضى، ايهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم ايهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى".