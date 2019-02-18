القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

الكثيرين يبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ، و التى ستقام فى دور الستة عشر لدورى ابطال أوروبا، مباراة الذهاب التى ستقام على ملعب الانفيلد، فريق ليفربول يريد استعادة ذاكرة الانتصارات كما حدث فى الموسم الماضى، ووصل الى مباراة النهائى و التى خسرها أمام ريال مدريد و اصابة محمد صلاح التى منهته عن استكمال المباراة وقتها، سننشر لكم القنوات المجانية التى ستنقل اللقاء المرتقب ضد فريق بايرن ميونخ و الذى من المتوقع أن يشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

من القنوات التى من المتوقع أن تنقل لقاء ليفربول ضد بايرن ميونيخ فى دورى أبطال أوروبا

قناة Varzish Sport التابعة لدولة طاجكستان و توجد على القمر NSS 57°E و ترددها 11566 أفقى و الترميز 10750، و على القمر Yahsat 52.5°E و ترددها – 11785 افقى و الترميز 27500

قناة سوريا الرياضية من المتوقع أن تنقل مباراة ليفربول