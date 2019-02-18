تحديث تردد قناة الميدان ELMYDAN الفضائية الجديد 2019 مباشر نايل سات Nilesat تابع برنامج زد رصيدك...

تردد قناة الميدان الفضائية الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات، تردد قناة almydan tv مباشر على النايل سات في إطار حصرنا لأحدث الترددات التي ظهرت مؤخراً عبر القمر الصناعي النايل سات وأهم التعديلات التي طرأت على القنوات، نستعرض معكم اليوم تردد قناة الميدان الفضائية التي ظهرت بديلاً عن قناة فضة التي تم توقف بثها شهر يونيه بشكل مفاجىء، وقد أعلنت إدارة قناة فضة أن قناة الميدان ظهرت مكان قناة فضة، لتعرض محتوى ديني وتربوي هادف، تابع قناة الميدان الفضائيه.

تردد قناة الميدان الفضائيه 2019

تردد قناة الميدان الفضائية ، انطلقت قناة الميدان عبر القمر الصناعي النايل سات بصورة مجانية بدون تشفير علي مدار 24 ساعة متواصل، لتعرض محتوى ديني متميز، فقناة الميدان تذيع سورة البقرة على مدار اليوم بصوت عذب من خلال كبار المقرئين بالوطن العربي، تحقيقاً ولإرضاء محبي سماع القرآن بشكل متصل وخاصة سورة البقرة، حيث يمكن لمحبي سماع سورة البقرة وتشغليها في المنزل بصورة متصلة الحصول على تردد قناة الميدان بكل سهولة وتنزيلها عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال ترددها الصحيح، فقناة الميدان تعمل مكان قناة فضة المتميزة التي أعتاد عليها الجمهور العربي بتشغيل سورة البقرة وسماعها بأصوات كبار القراء بالعالم الإسلامي العربي.

قناة الميدان لإذاعة سورة البقرة

تحرص قناة الميدان أن تذيع سورة البقرة بشكل مباشر على مدار اليوم بدون توقف أو تشفير، وتتنوع في القراء بأصوات مختلفة، لنتأمل في خلق الله، وتهتدي نفوسنا بسماع القرآن الكريم على مدار اليوم، وتجعل هناك صلة دائمة للمشاهد بكتاب اله عز وجل، وتعطر آذان المشاهدين بآيات الذكر الحكيم، فقناة الميدان تعتبر من أهم القنوات الدينية المتخصصة التي ظهرت مؤخراً، وتخصصت في المجال الديني وتلاوة آيات الذكر الحكيم بشكل مباشر، لذا تزايد البحث عنها.

برنامج زد رصيدك على شاشة قناة الميدان الفضائية الان

أعلنت قناة الميدان عن اقتراب انطلاق برنامج زد رصيدك عبر شاشتها والذي انتقل اليها من قناة بداية واليكم رد ياسر العباس لجمهور بداية

للمشاركة في البرنامج 00966500446655 وعبر الايميل [email protected]#تشخيص_زد_رصيدك1

برنامج مجلس النقد عبر شاشة قناة الميدان

من خلال شاشة قناة الميدان نشاهد برنامج مجلس النقد في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية | تقديم فيصل الخالدي، مشاهدة ممتعة للجميع.

تردد قناة الميدان الجديدة Meedan TV على نايل سات Nilesat

يمكن لجميع متابعينا فى أنحاء المعمورة استقبال تردد قناة الميدان على النايل سات 12054 الاستقطاب V الترميز 27500 ( تردد قناة الميدان على النايل سات فقط 12054 الاستقطاب V الترميز 27500 )تردد قناة الميدان على النايل سات

تردد قناة الميدان عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

يمكن استقبال قناة الميدان الفضائية بكل سهولة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد الآتي:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل التصحيح النايل سات 12053 27500 عمودي 1\8

AL Maydan live | البث المباشر

البث سيبدأ اليوم بعد صلاة العصر بتوقيت مكة المكرمة وسيكون عبر القناه الرسميه لقناة الميدان almydan_tv من هنا