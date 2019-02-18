سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر الإثنين 18 شهر فبراير 2019 وجميع البنوك الآن | متابعة...

تابع الآن تحديثات سعر الدولار اليوم الإثنين 18-2-2019، وذلك في مختلف البنوك والسوق السوداء، ونسعى لنقل الخبر في البنوك الخاصة والحكومية، ونتابع معكم تحديثات الأسعار الخاصة بالدولار الآن، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، يمكنكم الرجوع للمقال في الجدول أدناه، وبه أسعار البيع والشراء بكافة بنوك مصر2

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استقر السعر في السوق الموازي اليوم الإثنين 18-02-2019، وحركة البيع والشراء هادئة نسبيًا، ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء عند 17.90 جنيه، علمًا بأن السوق الموازي يختلف من مكان لآخر ومن تاجر لتاجر آخر، ونحن ننقل متوسط الأسعار الخاصة بالسوق الموازي الذي يحاول منافسة البنوك، وسط هدوء عمليات البيع والشراء بشكل ملحوظ.

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 18 فبراير 2019

وتتفاوت الأسعار في البنوك بشكل طفيف، ويتحدد السعر بالبنوك وفقًا لأسعار البنك المركزي، وقد تغيرت الأسعار منذ قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه الماضي، ولعل أبرز الأسعار الآن هي في الجدول التالي الذي نقوم بتحديثه باستمرار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 بنك عودة أقل سعر للبيع: 17.59 بنك الإستثمار العربي AIB البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك قناة السويس 17.53 17.63 ساعتين البنك المصرى الخليجى 17.53 17.63 ساعتين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.53 17.63 6 ساعات بنك عودة 17.53 17.63 3 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 4 ساعات بنك المشرق 17.52 17.62 4 أيام بنك التعمير والإسكان 17.52 17.62 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.52 17.62 3 ساعات اتش اس بى سى HSBC 17.52 17.62 ساعتين المصرف العربى الدولى 17.52 17.62 7 ساعات بنك التنمية الصناعية 17.52 17.62 5 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.51 17.61 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 22 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 5 ساعات بنك بلوم 17.51 17.61 4 أيام المصرف المتحد 17.51 17.61 4 أيام بنك البركة 17.51 17.61 4 أيام كريدى أجريكول 17.51 17.61 يوم واحد البنك العقاري المصري العربي 17.50 17.60 22 ساعة بنك الإسكندرية 17.49 17.59 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.49 17.59 4 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.49 17.59 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 17.49 17.59 4 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 4 أيام بنك مصر 17.49 17.59 4 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 4 أيام البنك المركزى المصرى 17.48 17.62 يوم واحد

أخبار سعر الدولار اليوم الإثنين 18/02/2019

ارتفع سعر الدولار الجمركي وأصبح قريب من أسعار الدولار في البنوك، ومع ذلك استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

يشهد الدولار استقرارًا نسبيًا وفقًا لهدوء عملية البيع والشراء

زادت التدفقات النقدية بقيمة 54 مليار دولار بسبب دعم العائدات الاستثنائية

سجل الجهاز المصرفي المصري فائض ميزانية يقدر ب3.8 مليار دولار في العام الماضي.

أعلن البنك المركزي طرحه لأذون الخزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه، وأن قيمة الطرح الأول لتلك الأذون بلغ 7.7 مليار جنيه، وذلك لأجل 91 يومًا، وأعلن أنه يتم طرح أذون بمبلغ 8 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ونحن معكم بكل جديد

أشاد صندوق النقد الدولي بالدور الذي تقوم به الحكومة بقيادة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد تطبيق المقترحات التي طلبها البنك الدولي من تنفيذ بعض الإصلاحات في مصر، وأشار صندوق النقد بأنه مصر تغلبت بشكل جيد على معدل التضخم.

يلجأ المستوردين وكبار التجار بمصر، إلى توفير الاحتياجات الخاصة بهم من العملة الخضراء، وذلك بشتى الطرق، حتى ولو كانت من السوق الموازي، وذلك من أجل إتمام العمليات التجارية الخاصة بهم، مما قد يزيد فرصة السوق الموازي في العمل في حالة وجود عوائق في بيع البنوك للدولار.

قام بنك ناصر الاجتماعي بضخ مبلغ 5 مليون جنيه، وذلك كمساهمة منه في عملية التمويل العقاري، وذلك لصالح الشركة المصري للتمويل العقاري، وأعلن نائب رئيس البنك أن تلك النسبة تمثل 1.5% من حصة البنك الحالية، ومن رأس المال الخاص به، وأنه تلك النسبة لن تمس حقوق العملاء بهذا البنك.

أعلن محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذه في عام 2016 هو قرار صائب، وقام بجلب العديد من الاستثمارات في مصر، وقد بلغت تلك الاستثمارات 90 مليار دولار، وذلك في عدة صور، منها الاستثمار الأجنبي، وتحويل النقود، وأن قرار تحرير سعر الصرف قد غير وجهة نظر العالم تجاه الاقتصاد المصري.

تحديثات سعر الدولار يوم الإثنين 18-02-2019

نتابع السعر في السوق الموازي والبنوك اليوم.