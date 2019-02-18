تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2019

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2019 ،وإزداد الاهتمام بالنشرات الخاصة من وزارة التربية العراقية في صبيحة هذا اليوم في نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2019 والتي تقدمها حديث عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019، وقد اكتظ البحث عن هذه النتائج لاسيما في منطقة الأنبار، وبابل، وبغداد، وكذلك البصرة، وذي قار، وديالى، ودهوك، إلى جانب أربيل،ومنطقة كربلاء، وكركوك، وميسان، والمثنى، علاوة على مدينة النجف، ونينوى، والقادسية، وصلاح الدين، والسليمانية، وأخيراً واسط، وأمام هذا كله لم يكن هناك سوى اهتمام من قبل طواقم العمل في موقع “وطن” بهذا الموضوع لتضع بين ايديكم كل التفاصيل المختلفة بهذا المتعلق، ولكي لا نطيل ندعوكم للتمعن فيما نقدمه لكم بخصوص نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 الخاصة بالجمهورية العراقية.

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 (العلمي والأدبي)

اشارت مصادر صحفية عديدة أن وزارة التربية والتعليم في دولة العراق قد أكدت بأن أعمال التصحيح والرصد للدرجات قد تمت بالفعل على ما يُرام، ومن قبل هذا قد باشرت كل مديريات التربية في الجمهورية العراقية بأعمال الامتحانات تحت مراقبة حازمة ومشددة، مما أدى إلى الانتهاء من النتائج بتقييمات عادلة للطلبة والطالبات في المرحلة الابتدائية، دون أي ممارسة لأعمال الغش التي كانت البلاد قد شهدتها بشكل مرتفع في وقت سابق.

فيما أكدت وزارة التربية العراقية بأن النتيجة سوف يتم رفعها بشكل كاملة عبر موقع الوزارة الرسمي بصيغة bdf وذلك بعد الإنتهاء من اعتمادها في الحال.

هذا على هامش نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 أكد وزير التربية العراقية الدكتور الأستاذ محمد إقبال الصيدلي بأن النتائج الخاصة بهذا العام كانت مرتفعة أكثر من العام الماضي موجاً رسالة إلى أولياء الأمور بأن يثقوا أن نتائج الطلاب والطالبات مميزة هذا العام، حيث كانت نسب النجاح للدراسة التمهيدي في هذا العام أعلى نسبة وقد وصلت إلى 19%؜ لمديرية كركوك العراقية وأقل نسبة قد بلغت 5.95%؜ لمديرية منطقة ميسان.

نتائج التمهيدي السادس الاعدادي والثالث المتوسط 2019

المدن العراقية لم تشهد جميعها ظهوراً لنتائج المرحلة التمهيدية والثالث المتوسط، وقد كان هناك مفارقات واضحة آثرنا إطلاعكم عليها فيما يلي:

محافظة بغداد الكرخ.. ظهرت بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة الكرخ الثانية.. لم تظهر بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة الكرخ الثالثة .. لم تظهر بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة الرصافة الأولي .. ظهرت بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة الرصافة الثانية .. لم تظهر بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة الرصافة الثالثة .. ظهرت بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة واسط واسط .. لم تظهر بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة ديالي ثالث .. لم تظهر بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة الانبار رابط .. ظهرت بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة النجف ثالث .. لم تظهر بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة كربلاء .. لم تظهر بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة القادسية.. ظهرت بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة نينوي .. لم تظهر بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة النجف .. لم تظهر بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة داهوك.. لم تظهر بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظة كربلاء .. لم تظهر بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

محافظ صلاح الدين .. ظهرت بها نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019

هذا ونبقى سوياً في انتظار الظهور للنتيجة في محافظة كربلاء ومحافظة داهوك، والنجف، والقادسية، فور الإعلان عنها بشكل رسمي لننقل لكم روابط الإنتقال إليها مباشرة والتعرف على النتائج التي تم حصدها.

رابط كشف نتائج التمهيدي 2019

الحصول على نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 لم يعد صعباً كما في الاعوام الماضية، حيث من الممكن التعرف على النتائج من خلال عدة طرق تعمد وزارة التربةي العراقية على ترسيمها في البلاد، حيث يتقدم تلك الطرق التعرف على نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 من خلال الموقع الرسمي للوزارة وذلك من خلال رقم الجلوس أو الاسم، ويليها طريقة ثانية وهي التعرف على النتائج من خلال زيارة المدرسة ومطالعة لوحة الإعلانات التي تحتوي على الأوراق النهائية للنتائج المتضمنة لاسم الطالب أو الطالبة والنتيجة التي حصلوا عليها، ويلي هذه الطريقة الثانية طريقة ثالثة وهي التعرف على نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 من خلال المواقع التعليمية التي تقدم خدمة للطلاب والطالبات وهي تقديم الرابط المباشرة المُمكن من التعرف على النتائج مباشرة، وبإختتام تلك الطرق يمكن الإيضاح لكم أنه بإمكان الطلبة إرسال أرقام الجلوس الخاصة بهم إلى شركات الإتصال في البلاد والتي بدورها وعبر راسائل نصية قصيرة ستعلم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالنتيجة.

نستدرك انه بالإمكان التعرف على نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 عبر موقع “وطن” الذي أنتم الآن في ظلاله، والطريقة الممكنة لهذا هو كتابة تعليق في نهاية هذا الموضوع يحتوي على الاسم ورقم الجلوس، ومن ثم سيتم الرد على المعلق بالنتيجة التي حصل عليها.

موقع وزارة التعليم العراقية 2019

الموقع الرسمي والممثل الوحيد لوزارة التربية العراقية هو ما يتم الاهتمام به في سياق الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 (العلمي والادبي)، حيث وبيد ظهور النتائج في البلاد ازداد البحث عن رابط رسمي يكون ناقل لموقع وزارة التربية الذي وكما عهده الأفراد لهذا الموقع فإنه أول من يستضيف النتائج المختلفة الخاصة نتائج السادس الاعدادي التمهيدي، وعلى اي حال من كان يود الإنتقال إلى هذا الموقع فبإمكانه الإنتقال بالنقر مرة واحدة على الرابط التالي المُقدم قاب القوسين التاليين (موقع وزارة التربية العراقية الرسمي 2019)

في نهاية الموضوع هذا نتمنى ان يمن الله عليكم بالنجاح والتوفيق وان تكونوا من المتقدمين في دراساتكم المختلفة، وهذه أطيب التحيات التي ينقلها لكم طاقم العمل في هذا الموقع “وطن”، ودمتم مع النجاح متلازمين ومتوازين متابعينا من الطلاب والطالبات في الجمهورية العراقية.