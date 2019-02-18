تردد قناة دال – هنا اضبط التردد الجديد لقناة دال عبر ستالايت Nile Sat – وتابع حلقات...

نتابع وإياكم زوارنا الكرام تردد قناة دال، من حيث التعرف على ماهية القناة التي يبحث عنها الكثيرون في الوقت الحالي خصوصا مواطني المملكة العربية السعودية، والتي تلقى الآن شهرة واسعة النطاق خصوصا بعد أن تقرر عرض حلقات “برنامج همثون” عبر شاشتها، ونحن الآن ها هنا نعمل زوارنا الأفاضل خلال تقريرنا هذا على مساعدتكم في التعرف على التردد الخاص بقناة دال الشهيرة.

نستمر معكم زوارنا في استعراض كل ما يخص قناة دال الفضائية خلال العام 2019 والتي تبث عبر الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات وتلقى نسب مشاهدة كبيرة ومن المقرر متابعتها من قبل الآلاف والآلاف خلال الأيام القادمة خاصة وقت عرض البرنامج الجديد عبر شاشتها.

تردد قناة دال

قناة دال هي إحدى أشهر القنوات التابعة لشبكة قنوات المجد، تقوم ببث البرامج المختلفة ويتابعها المواطنون خاصة من المملكة العربية السعودية، تقوم القناة ببث برامجها عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات أيضا بجودة عالية بالصوت والصورة.

عرض برنامج همثون عبر قناة دال

أطلقت قناة دال برنامج همثون وهو إحدى برامج الواقع التي تعتمد على المعايير الخاصة بالذكاء والتركيز إضافة لصفاء الذهن وسرعة البديهة، فهو برنامج واقعي شبابي للتنافس المفتوح بهدف إبراز إعلاميين فاعلين.

تردد قناة دال عبر النايل سات

تردد قناة دال الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح 11137 أفقي 27500 7/8

تردد قناة دال عبر العرب سات

تردد قناة دال الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح 12476 عمودي 27500 3/4

برنامج همثون

عن البرنامج فقد انطلق وفقا لشعار كل ثانية تفرق، من خلال التباري بين المتسابقين في كسب الثواني بهدف الحصول على ساعات أكثر للبقاء في حلبة المنافسة، وتبدأ أول عشرة أيام من البرنامج من خلال دخول التصفيات ل28 متسابق برصيف الانتظار على أن يتأهل منهم 24 متسابق للمرحلة التالية، ويكون التحدي على مدى 3 أشهر، ومن المقرر أن يودع البرنامج كل شهر متسابقا

لمتابعة القناة عبر اليوتيوب

يمكنكم الآن متابعينا الكرام التعرف على التردد الخاص بقناة دال الفضائية وذلك من خلال الجدول المرفق بالتقرير التالي، حيث يمكنكم عبر قناة دال الفضائية متابعة حلقات برنامج همثون عبر شاشة في أوقاته المقررة مباشرة وذلك من خلال القمر الصناعي نايل أو عرب سات.

نستمر معكم زوارنا الأفاضل في عرض ترددات القنوات ذات البحث والمشاهدة عبر الأقمار الصناعية في الدول العربية ودول الخليج، حيث مكنكم بكل سهولة معرفة التردد الخاص بالقناة عبر موقعنا وضبطه في الحال.