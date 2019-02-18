كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن الرداد يستأنف تصوير "الزوجة 18" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواصل الفنان حسن الرداد، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "الزوجة 18"، ومن المقرر أن يخوض به سباق موسم رمضان المقبل.
المسلسل كوميديا اجتماعية يدور حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة.
ويشارك في البطولة كل من سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحه، كوكي، إيناس كامل، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
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