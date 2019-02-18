كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شخصية هبة مجدي في مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة هبة مجدي، تصوير مشاهدها في مسلسل "طلقة حظ"، والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، والذي سيخوض به الماراثون الرمضاني المقبل.

وتجسد الفنانة هبة مجدي، شخصية شقيقة مصطفى خاطر، حيث كشفت عن أول صورة للشخصية التي تقدمها، خلال أحداث المسلسل.