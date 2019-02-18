الأرصاد الجوية تتوقع طقس مائل البرودة اليوم على معظم أنحاء البلاد

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تسود البلاد حالة من الطقس المائل للبرودة تبدأ من الشمال حتى تصل إلى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد فأن حالة الطقس مائلة للدفء على جنوب الصعيد في النهار وشديدة البرودة أثناء الليل.

وأما عن الشبورة المائية فأنها تظهر في الساعات الأولى من صباح اليوم من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأما عن حالة السحب فإنها منخفضة إلى متوسطة على جميع أنحاء البلاد ويصاحبها سقوط أمطار على كل من السواحل الشمالية، وأما عن حالة الرياح فاغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، وأن حركة الرياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة الصغرى و العظمى اليوم الاثنين