الان مسلسل غصون في الوحل – تابع مسلسل غصون في الوحل الحلقة الاولى … تفاصيل الحلقة الاولى...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات على الساحة الكويتية، ننقل لحضراتكم أخبار مسلسل غصون في الوحل، الذي يمثل أحدث انتاجات ديتونا للانتاج الفني بالتعاون مع ايجل فيلمر، الذي وصف هذا التعاون بأنه يمثل خطوة ايجابية للانطلاق بالدراما الكويتية والخليجية إلى أفاق عربية أوسع وأشمل، ويضم أكبر عدد من نجوم الدراما الخليجية.

نتابع معكم اليوم تفاصيل غصون في الوحل مسلسل ، كذلك أبطال عمل المسلسل، وآخر الأخبار المتعلقة بالمسلسل غصون في الوحل الحلقة الأولى، وروابط متابعة جميع حلقات مسلسل غصون في الوحل فور عرضها مباشرة على قناة ام بي سي.

غصون في الوحل

أكد الفنان المنتج عبد الله السيف بأن مسلسل غصون في الوحل بطولة النجمة المتألقة هدى حسين ومن اخراج القدير محمد دحام الشمري، وتم عرضه يوم أمس الأحد الموافق 17 فبراير 2019، على شاشة ام بي سي والتي تعد المنصة الاعلامية الأوسع انتشاراًـ، قصة المسلسل تدور حول غصون بطلة مسلسل غصون في الوحل إمرأة أربعينية تتخبط بالحقد وتعاني من عقد نفسية كثيرة، وتحولت لإنسانة فظة في التعامل مع الآخرين، مما ينعكس على حياتها بالسلب، فهي انسانة عاشت ماض أدى بها إلى أن تحقد وتسخط على كل من حولها، وتحاول بأي شكل من الأشكال أذية الناس، يمكنكم متابعة برومو المسلسل من هنا

مسلسل غصون في الوحل

مسلسل غصون في الوحل من كتابة منى النافلي، واخراج المخرج الكبير محمد دحام الشمري الذي يعد خطوة إضافية في رصيدالدراما الكويتية، ويناقش المسلسل العديد من القضاية الاجتماعية عبر حكاية غصون، التي تجسدها الفنانة المتميزة هدى حسين ويشاركها عدد بارز من النجوم منهم محمد الرشيد، وريم ارحمه، وأميرة محمد، وعبد الله الطراروه، وعلي الحسيني والفنان القدير محمد المنيع، وهو يعد من احدى التجارب الدرامية التي تعتمد على التحليل النفسي والاجتماعي العميقين.

تفاصيل مسلسل غصون في الوحل

كشفت الممثلة البحرينية أميرة محمد أنها تلعب دور شخصية تعاني عاطفياً واجتماعياً بمسلسل غصون في الوحل، معربة عن فخرها واعتزازها بالوقوف أمام جميع النجوم في هوليوود الخليج، وأعربت عن عودتها مجدداً للدراما الكويتية من خلال مسلسل غصون في الوحل، الذي أبدع المخرج محمد دحام الشمري في إخراجه، وتم عرض الحلقة الأولى منه يوم أمس الأحد، وتلعب الفنانة أميرة دور البطولة في مسلسل غصون في الوحل بمشاركة الفنانة هدى حسين، وتعد تلك هي المشاركة الثالثة لها مع الفنانة هدى حسين بعد مشاركتها في مسلسلي الدكتورة وصمت السنين سابقاً.

مسلسل غصون في الوحل الحلقة الأولى

ننقل لحضراتكم من خلال موقعنا رابط الحصول على متابعة غصون في الوحل الحلقة الأولى عبر موقع شاهد نت والتي يتم عرضها على قناة ام بي سي، وسنوافيكم برابط الحلقات أول بأول فور عرضها مباشرة على قناة ام بي سي،مسلسل غصون في الوحل الحلقة الأولى من هنا