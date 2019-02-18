الخرطوم الان: امرأة تقتل زوجها أثناء تناوله وجبة الإفطار والسبب!

أفادت مصادر إعلامية سودانية، يوم الإثنين، بأن امرأة أقدمت على قتل زوجها أثناء تناوله وجبة الإفطار في منزله جنوبي العاصمة الخرطوم.

وقالت المصادر إن سيدة أنهت حياة زوجها السبعيني، بعد أن باغتته بضربة على الرأس أثناء تناوله وجبة الإفطار، وذلك بضاحية سندس بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم.

وبحسب مصدر تحدث أن الزوجة أعدت الوجبة وأثناء تناول الزوج للوجبة أحضرت (مدق) وضربته به في الرأس مما سبب وفاته، وفور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية. وفق "اخبار المجهر".

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أنه تم توقيف السيدة قيد التحقيق، فيما أحالت الشرطة جثة الرجل لمشرحة بشائر لمعرفة أسباب الوفاة .