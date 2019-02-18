تابع تردد قناة النيل للأخبار Nile News 2019 علي القمر الصناعي نايل سات ومتابعة إخبارية لأهم وأخر...

تأسست قناة النيل للأخبار عام 1998، وتسمي قناة مصر الإخبارية، وهي تابعةلشبكة قنوات النيل الفضائية التابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون المصري، وتخصصت القناة في نقل أهم وأخر الأخبار، علي الساحة المصرية والعربية والعالمية، وتقدم خدماتها طوال ال24 ساعة، لتلبية إحتياجات المشاهدين لمعرفة كل جديد يحدث داخل وخارج مصر أول بأول، وهي قناة مجانية تقدم متابعات للأحداث والأخبار، من خلال النشرات الرئيسية ونشرات الموجز وأهم وأخر الأنباء، بالإضافة لشريط إخباري يعرض الأخبار أول بأول.

تقدم قناة النيل للأخبار، برامج حوارية متنوعة وتغطية مباشرةً وقت وقوع الحدث، وتنقل وجهات النظر المختلفة دون التحيز لأي جهة، مع التميز بالحرفية والمهنية في نقل الخبر، والإلتزام بقواعد الإعلام والمصداقية في عرض الأحداث، من خلال مجموعة كبيرة ومتميزة من المراسلين، الذين ينتقلون إلي موقع الحدث فوراً.

تردد قناة النيل للأخبار 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11843 H 27500 نايل سات

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وتضم قناة النيل للأخبار مجموعة متميزة، من مقدمي البرامج والإعلاميين، علي درجة من الكفاءة والمهنية، كما إهتمت إدارة القناة بتطوير القناة لتواكب العصر، وذلك بتحديث إستديوهات القناة وإستحداث التقنيات، التي تسهل نقل الخبر بشكل راقي ومميز لترضي المشاهد المهتم بالأخبار.

أهم برامج النيل للأخبار

تقدم قناة النيل للأخبار مجموعة متميزة، من البرامج الحوارية ومنها (برنامج المشهد- هذا الصباح- مراسلو النيل- الصحافة اليوم- أوراق إقتصادية- قراءة في الصحافة).