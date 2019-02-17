تعرف على تفاصيل إضافة 140 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين

أكد الأستاذ عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن وزارة التموين تقوم بدراسة تحويل دعم الخبز إلى نقدي مشروط وذلك بالتعاون مع المخابز، كي يحصل كل مواطن مصري على قيمة دعم الخبز بالنقد بجانب قيمة دعم السلع للفرد.

وسيباع الخبز بسعر التكلفة بالمخابز، أما عن التكلفة فيتم خصمها من قيمة الدعم بالبطاقة التموينية وذلك مقابل خمس قروش سيقوم المواطن بدفعها بالمخبز.

تفاصيل إضافة 140 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عندما يحول الدعم على الخبز ببطاقة التموين الخاصة بالمواطن المصري لنقدي مشروط سيحصل كل مواطن مري على حقه، ورغيف الخبز سعر في المخابز 5 قروش أما تكلفته على الدولة فهي حوالي 60 قرش وذلك يعادل 90 جنيها في الشهر للمواطن الواحد، حيث دعم كل مواطن مصري على بطاقة التموين حوالي 140 جنيه.