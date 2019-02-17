الكوميديا تستحوذ على النصيب الأكبر من دراما رمضان.. 6 مسلسلات أبرزها دنيا وعلى وشيكو وخاطر

من الواضح أن المسلسلات الكوميدية استحوذت على النصيب الأكبر من الأعمال الدرامية، المقرر أن يتم عرضها في رمضان القادم 2019، حيث زادت بمعدل مسلسلين قياساً على العام المنقضي، إذا قدمت 4 مسلسلات كوميدية في 2018، وهذا يدل على أن الجمهور لديه بعض اختيارات في الموضوعات الكوميدية التي سيقدمها صناع الدراما خلال هذا العام، لذلك نستعرض عليكم خلال السطور التالية 6 أعمال مشاركة في دراما رمضان القادم وهي:

مسلسل “نظرة عين” بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، وهو اسم مؤقت طرحه صناع العمل، حتى يتم الاستقرار على الاسم النهائي للعمل، ويشاركها البطولة حمدي الميرغني، شيماء سيف، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، محمد سلام، محمد أوتاكا، وبعض ضيوف الشرف، كما أن المسلسل سيعرض كل 10 حلقات على حدة، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل “الواد سيد الشحات”، بطولة الفنان أحمد فهمي، ويعتبر هذا المسلسل ثاني بطولاته المطلقة بالدراما، ويكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ومن إخراج أحمد الجندي ومن إنتاج شركة “سينرجي”، وهذا العمل يجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمي في مسلسله الأخير “ريح المدام” الذي عرض في رمضان قبل الماضي.

مسلسل “فكرة بمليون جنيه” بطولة نجم مسرح مصر على ربيع، وهو من تأليف أمين جمال وشريف يسري ومحمد عبد المقصود، وإخراج وائل إحسان، بطولة صابرين، سهر الصايغ، كريم عفيفي، خالد عليش، وغيرهم.

مسلسل “طلقة حظ” بطولة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، ويشارك في البطولة أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ياسر الطوبجي، أحمد ماهر، أنعام سالوسة، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “سينرجي”.

مسلسل “سوبر ميرو” بطولة الفنانة إيمي سمير غانم” ويعتبر البطولة الأولى في الدراما لإيمي، ويشارك في العمل حمدي الميرغني، عمر الشناوي، أنعام سالوسة، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وغيرهم، وإخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل “اللعبة” وهذا المسلسل البطولة الأولى للنجمين هشام ماجد وشيكو في الدراما، ويشارك في العمل أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول وأخرون من النجوم، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود ومن إخراج معتز التوني.