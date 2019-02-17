إقامة مباراة الأهلى و بيراميدز فى كأس مصر يوم 28 فبراير على ملعب برج العرب

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر، وترجع هذه التعديلات نظراً لغلق عدد من الملاعب لتنظيم كأس الأمم الأفريقية بالإضافة إلى عودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الأفريقية.

حيث أعلنت اللجنة بأنه سيتم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

من الجدير بالذكر أن صرحت اللجنة في وقت سابق بأنه ستقام مباريات كأس مصر بدون جمهور وينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، وأيضاً أعلنت عن باقي الجدول عقب معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية.