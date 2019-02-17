مكاسب كبيرة للسوق العقاري من خفض الفائدة وتراجع الدولار.. تعرف عليها

أشار بعض الخبراء، أن السوق العقاري يستقبل مكاسب كبيرة من قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة وتراجع سعر الدولار، لافتين تحسن أداء الشركات العقارية بالفترة المقبلة، ومن أبرز المكاسب التي للسوق العقاري ما يلي:

تراجع الدولار يؤدي إلى خفض أسعار مستلزمات البناء والتشييد. يؤدي تراجع الدولار إلى تكلفة تنفيذ المشروعات، وتقليل الأعباء المالية على الشركات العقارية. انتعاش حركة الاستثمار العقاري. خفض سعر الفائدة يساعد على تخفيض تكلفة التمويل. يتجه المواطنين للادخار بالعقار بدلًا من إيداع الأموال في البنوك. خفض تكلفة التمويل العقاري وانتعاش حركة المبيعات للشركات العقارية.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع مائة نقطة أساس ليصل إلى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع مائة نقطة ليصل إلى 16.25%.

وكان الدولار قد هبط لأدنى مستوى له منذ عامين ليخسر حوالي 27 قرشًا في أقل من شهر، ليسجل متوسط سعر الورقة الخضراء نحو 17.5 جنيه للشراء، و17.6 للبيع، وفقًا لما أوضحته البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.