أسعار الأسماك اليوم الأحد 17 فبراير في الأسواق المصرية

أسعار الأسماك اليوم الأحد، نتابع معكم اليوم أسعار الأسماك في الأسواق المصرية، وكما تعودنا منذ عدة أشهر إن أسعار الأسماك تشهد حالة من الاستقرار، والأسعار التي سنطرحها هي المعلن عنها من سوق العبور للجملة.

ونسبة للأسعار نجد أن يتراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 ما بين 21 جنيه مصري إلى 23 جنيه مصري، أما سعر السمك البلطي نمرة 2 يتراوح سعره ما بين 18 جنيه مصري إلى 20 جنيه مصري.

أسعار الأسماك اليوم الأحد 17 فبراير بسوق العبور

ومن الجدير بالذكر إن الأسعار الموضحة بالجدول التالي هي أسعار سوق الجملة وتلك الأسعار لا تعبر عن السعر النهائي، ولابد من إضافة تكاليف النقل ومصاريف تحمل الفاقد من البضاعة.