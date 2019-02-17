تردد قناة كوكي نايل سات 2019

قناة كوكي كيدز من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في برامج الأطفال بجميع مراحلهم العمرية، وتبث القناة محتواها باللغتين العربية والإنجليزية، كما أنها تبث الأغاني حتى يتعلم الأطفال الحروف باللغة الإنجليزية، وأيضا الألوان بالإضافة إلي أفلام الكرتون والتي يعشقها الأطفال.

وهي قناة ترفيهية مجانية خاصة بالأطفال تأسست عام 2011 لمستثمر مصري، وتعتبر القناة على رأس قنوات الأطفال التى يبحث عنها كل أب وأم.

تقدم قناة كوكي برامج تعليمية تغذى العقل وتنمي الذكاء وتحسن سلوك الطفل وتنمي مهاراته، وتعرض بعض الأغاني العربية والانجليزية، لمساعدة الأطفال في العديد من المجالات.

تردد القناة:

نايل سات 11602 أفقي