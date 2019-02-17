مسلسل ابو العروسة الحلقة 93 - شغف المتابعة

عبّر الفنان المصري محمد عادل، اليوم الأحد، عن سعادته الغامرة بردود الأفعال الايجابية التي تلقاها عن أدائه في الجزء الثاني من مسلسل أبو العروسة، وعن نسبة المشاهدة العالية التي حققها المسلسل

وقال عادل في تصريحات صحفية، إن الجمهور يبحث عن المسلسل ويتابع الحلقات بشغف، معربًا عن سعادته بالنجاحات التي حققها في مسلسلي الطوفان، والأب الروحي.

وتمنى الفنان المصري أن تنال الحلقات المتبقية من مسلسل أبو العروسة إعجاب الجمهور، وتكون أفضل من الجزء الأول، نظرا لضخامة المجهود الذي تم بذله في هذا العمل

وعبر عن تأييده لتقديم أجزاء جديدة من المسلسلات الناجحة؛ شرط عدم خروجها بشكل سيئ، والتأكيد على الاهتمام بالتفاصيل حتى تنال إعجاب جمهورها.

وأكد عمر أنه ينتقي أدواره بشكل دقيق، مفضلًا تقديم الشخصيات والأدوار غير المعهودة، التي تحمل بداخلها مساحة كبيرة للممثل على اختلاف دوره.