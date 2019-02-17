متابعة نتائج الصف السادس بالعراق 2019 التمهيدي جميع المحافظات العراقية ديالي وبغداد وكربلاء والبصرة...

سنتعرف الآن عن نتيجة السادس الابتدائي العراق 2019، حيث تظهر نتائج طلبة التمهيدي العراقية خلال تلك الأيام لجميع المحافظات، حيث تظهر النتائج الخاصة بكل محافظة بشكل منفرد، وسنوفر لكم نتائج السادس الابتدائي التمهيدي للعام الدراسي 2018/2019 لجميع المحافظات كربلاء واليرموك وبغداد والسالمية وديالي واربيل والبصرة والنجف وباقي المحافظات الأخرى، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع ناجح الإلكتروني.

وسنوفر نتيجة السادس الابتدائي لكل المحافظات حيث ظهرت النتائج ببعض المحافظات ولم تظهر في أخرى وسنكون معكم حتى ظهور النتائج لجميع الطلاب، وسنتيح لكم الاستعلام المباشر عنها، وسيعتمد النتائج محمد إقبال الصيدلي وزير التربية والتعليم العراقي، وستكون النتائج متاحة بصيغة PDF ويمكنك البحث عن أسمك أو رقم جلوسك ومعرفة النتيجة الخاصة بك.

نتائج السادس الابتدائي

نتائج السادس الابتدائي الغراق

تلك هي المحافظات التي ظهرت بها نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بشكل رسمي للعام الدراسي الحالي، وعند ظهور أى نتائج أخرى سنضيف الروابط.

تابعوا معنا أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي في حالة ظهور أى نتائج أخرى سنضيف الروابط الخاص بها، فكونوا متابعين معنا وسوف نوفر لكم الروابط حين ظهور النتائج.

يذكر أن اليوم الجمعة 15 فبراير، لم تظهر نتائج أي من المحافظات، بخلاف المحافظات التي ظهرت على مدار الأيام الماضية, التي كان أخرها محافظة نيسان.