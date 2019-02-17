“شاهد” موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا لقائي الذهاب...

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مباراة مواجهة ليفربول ضد بايرن ميونخ، وسنتعرف الآن عن موعد مباراة الذهاب والإياب بين ليفربول وبايرن ميونخ في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي سوف تقام في شهري فبراير ومارس من عام 2019، تلك المواجهة المنتظرة بين الفريقين من المتوقع أن تشهد الكثير من الإثارة نظراً لعراقة الفريقين.

وكان ليفربول قد صعد كثاني مجموعته بعد الفوز على نابولي في المواجهة الأخيرة بالمجموعات بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح، بينما صعد بايرن ميونخ كمتصدر مجموعته بعدما نجح في التعادل على أرض وصيفه أياكس أمستردام بثلاثة أهداف لكل منهما، وهو الأمر الذي أدى حدوث تلك المواجهة التي ستكون منتظرة بين فريقين حصل كل منهما على لقب البطولة خمس مرات.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

سيكون موعد مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونخ التي سوف تقام في الأنفيلد ملعب الليفر يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، على أن تكون مواجهة الإياب على الملعب الأوليمبي بميونخ يوم الأربعاء 13 مارس، في الساعة العاشرة مساءاً.

وقد تأكد غياب فان ديك عن المواجهة الأولي بين الفريقين بعد حصوله على الأنذار الثاني في مواجهة ليفربول السابقة أمام نابولي الإيطالي، وهو ما يعتير ضربة قوية لخط دفاع الفريق الانجليزي.

وبخلاف فان ديك، فإن ليفربول يفتقد خدمات اللاعب جوميز بعد تعرضه لإصابة خلال مباريات الفريق السابقة، وسيغيب عن مباراتي الذهاب والعودة.

ولن يلعب نادي ليفربول أى مباريات في منتصف الأسبوع أو بداية الأسبوع، بسبب عدم وجود مباريات بالدوري الانجليزي الممتاز.