تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين يعلن عنها غدا

قررت وزارة التربية والتعليم، عقد مؤتمر صحفي ليتم الإعلان من خلاله عن الأشخاص المتقدمين للعمل وتفاصيل المسابقة التي تشمل العمل بعقود مؤقتة للمعلمين في التعليم العام والفتي، ويكون المؤتمر تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، ويحضر المؤتمر كل من الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في ديوان الوزارة.

ويذكر بأن وزارة التربية والتعليم، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق مسابقة التعاقد لشغل وظائف التعليم والحد من عجز الإدارات في توفير معلمين، من خلال تعاقد بشكل مؤقت للعمل في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، ويرجع ذلك إلى احتياج الإدارات التعليمية المختلفة لعدد من المعلمين في النظام العام والفني.