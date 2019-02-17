عقوبة قوية ضد رئيس نادي الزمالك بسبب شكوى الأهلي

صرح المستشار محمد عبده، رئيس لحنة القيم في الاتحاد المصري لكرة القدم، على أنه تم إصدار قرار بإيقاف رئيس نادي الزمالك وتغريمه ملغ ماليا ما، بسبب الشكوى التي تم تقديمها من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمد الخطيب ضد التجاوزات التي صدرت من رئيس نادي الزمالك إلى النادي الأهلي.

حيث نص القرار على إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 3 شهور ويتم منعه من حضور مباريات التي تقام تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم، والعمل على تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

حيث أن الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية قد أصدرت قرارها في وقت سابق، بان يتم إيقاف رئيس نادي الزمالك عن عدة أمور منها، عدم مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين، وقد وافقت الجمعية العمومية على اتخاذ هذه العقوبة بسبب التجاوزات التي صدرت من رئيس نادي الزمالك ضد هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية وعدد من أعضاء اللجنة.