“شاهد” تردد “قناة دال” HD مباشر على نايل سات وعرب سات بدر 4 .. شاهد حلقات ...

ننشر اليكم تردد قناة دال مباشر هي من أشهر القنوات وأكثرها جذبًا للمشاهدين من ضمن مجموعة قنوات المجد وتتميز القناة بأنها من القنوات المجانية وكذلك يمكن استقبال الإشارة الخاصة بها من أي جهاز استقبال، وتشتهر القناة بتقديم الكثير والعديد من البرامج التي تنمي المهارات والذكاء لدي الأفراد وهي من القنوات التي تخاطب الأسرة بالكامل، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على تردد القناة وأهم البرامج، تردد قناة دال الفضائية HD.

إليكم: تردد قناة الأردن الآن.

تردد قناة دال

تردد قناة دال

يبحث الكثير من الأفراد عن تردد قناة دال وذلك سعيًا منهم إلى مشاهدة واحدة من أكبر القنوات وأكثرها مشاهدة على الإطلاق، وكذلك لما تتميز به القناة من تقديم البرامج الهادفة والمميزة للأسرة ككل.

كما أن القناة يتم بثها على القمرين قمر نايل سات وقمر عرب سات، وهي من القنوات مجانية البث بالكامل.

تابع قناة DAL

وتقوم القناة أيضًا بمخاطبة الشباب من خلال العديد من البرامج الترفيهية الشيقة بالإضافة إلى مجموعة برامج مختلفة للمسابقات أعدت خصيصًا لمشاركة الشباب والتفاعل معها، ويتم خلال هذه البرامج تقديم العديد من المقترحات للشباب ومن الشباب أيضًا نحو التطوير والتقدم في المستقبل المشرق لهم.

الآن تردد قناة دال على النايل سات والعرب سات

سوف نقوم فيما يلي بعرض الترددات الخاصة بالقناة على القمرين العرب سات والنايل سات، والذي يتم من خلاله الوصول إلى القناة عن طريق إضافته على جهاز الاستقبال الخاص بالفرد، ويختلف نظام جهاز الاستقبال حسب الماركة وطريقة التشغيل، ولكن تبقي عملية البحث عن التردد المطلوب سهلة ويسيرة والترددات المطلوبة هي كما يلي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 11137 أفقي 27500 عرب سات بدر4 12476 عمودي 27500

تردد قناة دال علي نايل سات على التردد 11137، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 7/8.

كما يمكنكم ضبطت تردد قناة دال على قمر عرب سات بدر4 على التردد 12476، الاستقطاب عمودي، معامل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

أحدث برامج قناة دال “همثون “

كما ذكرنا من قبل فقناة دال تقدم الكثير من البرامج للأسرة بالكامل وخاصة الشباب منهم ومن أحدث هذه البرامج وأعلاها نسبة مشاهدة برنامج همثون وهو برنامج مسابقات يتم خلاله عمل مسابقات وتحديات لعدد ثمانية وعشرون متسابق من الشباب ومدة عرض البرنامج وأنتهاء المسابقة من المخطط أن يصل إلى ثلاثة شهور وخلال هذه المدة سوف يتم تصفية اللاعبين وفقًا لأحكام ونظم يحددها البرنامج ويتسابق للفوز بها اللاعبين.

اليوم الثالث والعشرون من برنامج #همثون23

الآن حلقات برنامج Himthon الجولة الثانية 2019

لكل محبى المنافسة والتشويق يمكنكم متابعة قناة DAL دال عبر الأقمار الصناعية نايلسات و عربسات بدر 6 ومشاهدة الجولة الاولى من البرنامج كما يمكن متابعة الحلقات عبر قناة اليوتيوب الخاصة لمتابعة الأحداث اليومية في ثون لاند عبر الرابط المباشر باليوتيوب بالقناة عبر الرابط التالي من هنا.

يتابع برنامج همّثون عرض حلقاته وهاهو وصل الى اليوم السادس عشر وقد تم اضافة رابط البث المباشر للبرنامج بالاعلى فتابعونا.

بعد انتهاء الأيام العشرة الأولى والتي شهدت خروج 4 متسابقين من هذه الجولة، انتقلنا الى الجولة الثانية وفيها سوف يخرج كل أسبوع مشترك واحد .

تشاهدون الآن على #قناة_دال عبر برنامج #همثون23 (فقرة إخاء) @Ekhaa_sa ضيفنا : الشيخ د.سعيد بن غليفص القحطاني تقديم : بندر الغرير