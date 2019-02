من هنا| تردد قناة mbc مصر 2019 ام بي سي مصر بعد التعديل على النايل سات في مصر والدول العربية

قناة mbc مصر، احدى أهم قنوات مجموعة الأم بي سي السعودية، منذ انطلاقها في نوفمبر 2012 وهي من أهم القنوات في مصر وأكثرهم مشاهدة، تقدم باقة من البرامج المتنوعة بين الترفيهي والإخباري والسياسي والتعليمي والإجتماعي وبرامج الطبخ والحوارية والمسابقات واكتشاف المواهب وغيرها، فضلاً عن المسلسلات الحصرية المميزة التي تقوم MBC بإنتاجها، مما يجعلها من أهم القنوات التي يتم عرض عليها أفضل الدراما في رمضان وباقي شهور السنة.

تختص قناة mbc مصر بعرض برامج اكتشاف المواهب التي يحبها الكثيرون ويحرصون على متابعتنا، لما فيها من جانب التفاعل مع الجمهور، وهي برامج Arabs got talent – arab idol – the voice – the voice kids، وقد تخَرج من هذه البرامج الكثير من النجوم على الساحة الفنية حالياً، كما تضم قناة Mbc مصر أفضل الإعلاميين في مصر والعالم العربي، لتكون وبحق قناة المشاهد العربي والمصري الأولى.

أهم اعلاميين قناة Mbc مصر، الإعلامي عمرو أديب وشريف عامر وإيمان رياض وغيرهم، ومن أهم البرامج برنامج يحدث في مصر وبرنامج الحكاية وبرنامج من القلب للقلب، وبرنامج الشيف حسن، وغيرها من البرامج التي تهم المشاهد ويحرص على متابعتها بإستمرار.

من أهم برامج MBC مصر الترفيهية، برنامج مسرح مصر والذي أعاد الكوميديا من جديد للبيوت المصرية حيث يعد المسرح من أهم مظاهر البهجة والسعادة والتفاف العائلة حول شاشة ام بي سي مصر لمتابعته، مع النجم أشرف عبد الباقي وباقة من النجوم الشباب.

تردد قناة mbc مصر بعد التعديل