بالصور..توزيع التابلت علي طلاب محافظة القليوبية من قبل المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم؛بتوزيع أجهزة التابلت علي طالبات المدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية، وقد قاموا بتسليم أجهزة تابلت بلغ عددها 42 ألفاً و378 جهازاً، وقاموا بتسليمها للصف الأول الثانوي العام في المدارس الحكومية و المدارس الخاصة.

وقال طه عجلان، أن العاملين في مركز التطوير التكنولوجي قد قاموا بالانتهاء من تفعيل الأجهزة وتحميل المناهج التعليمية على أجهزة التابلت،وقد قاموا أيضاً بغلق الكاميرا الأمامية والخلفية حتى لا يسمح لها بالتصوير،وبرمجته فقط للدخول على بنك المعرفة.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم،أن الطالب يستطيع التأمين على جهاز التابلت ضد الحريق أو السرقة عن طريق شراؤه بوليصه تأمين عند تسليمه بـ 100 جنيه، يقوم بسدادها في مكاتب البريد،موضحاً أن اللجنة المشكلة من قبل المديرية لاستلام أجهزة التابلت من مخازن المدينة التعليمية برئاسة نوار عبد الرؤوف شمخ مدير إدارة المخازن بالمديرية، ورئاسة محمد عبد ربه بالتوجيه المالي والإداري،وتم توزيع الأجهزة على الإدارات، وقاموا بالبدء في إجراءات التفعيل للأجهزة واستكمال إجراءات التسليم الإدارية للطلاب والمعلمين .

كما وضح أنه تم تحديد الإدارات والفئات المقصودة لاستلام الأجهزة ، وأن الجهاز سيكون عهدة شخصية حتى انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب ،ولا يرد الجهاز إلا في حالة تحويله لنظام تعليمي آخر،كما وضح أن الجهاز يحتوى على فيديوهات تعليمية والمحتوي الرقمي، كما يمكن للطالب الدخول على محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة، كما قال أنهم قاموا بتجهيز المدارس بالسبورات الذكية لاستقبال المحتوى الرقمي.



كما وضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبيه،أنه تم التنبيه على جميع المدارس بأهمية تدقيق بيانات الطلبة وتسجيل البيانات الخاصة بهم بالاستمارة الإلكترونية، وقاعدة البيانات المركزية،وذلك لأن تلك البيانات سوف يتم الاعتماد عليها في الامتحانات الإلكترونية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بمنظومة التطوير.