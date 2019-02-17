كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني عادل يكشف سبب اعتذاره عن الظهور في مسلسلات رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الفنان هانى عادل، إنه اعتذار عن عدم المشاركة في عدد من المسلسلات الرمضانية التي عُرضت عليه في الفترة الأخيرة، بسبب انشغاله وتركيزه الحالي في الموسيقى وإنتاج أغانٍ جديدة مع فرقته الموسيقية الشهيرة "وسط البلد".
وأضاف هاني عادل، في تصرحات صحفية أنه يحضر حاليًا مجموعة من الأغانى مع فرقته، ومن المقرر أن يطرح ألبوما غنائيا جديدا خلال الفترة المقبلة، كما ينتظر عادل طرح الجزء الثاني من فيلم "الكنز" الذي يشارك فيه بجانب عدد من النجوم، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية في عيد الفطر المقبل.
جدير بالذكر أن هاني عادل هو مغن وممثل مصري، وعضو ومؤسس فرقة وسط البلد الغنائية، والتي تعتبر أول فرقة لموسيقى "الأندرجراوند" في مصر، حيث يقوم بالغناء المنفرد في الفرقة مع العزف على الجيتار ويشارك في التأليف والتلحين.
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